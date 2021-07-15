Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "15 Temmuz şehitlerinin ruhunu incitmemek, suçluyu suçsuzu ayırt etmek, 'kurunun yanında yaş da yanabilir' dememektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "15 Temmuz şehitlerinin ruhunu incitmemek, suçluyu suçsuzu ayırt etmek, 'kurunun yanında yaş da yanabilir' dememektir. Biz bu ruhun gerektirdiği gibi adaletin, özgürlüklerin, demokrasinin ve şeffaf bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir Türkiye için var gücümüzle çalışmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, göğsünü siper ederek darbeye geçit vermeyen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını iletti.

15 Temmuz kalkışmasının devletin ve milletin alması gereken derslerle dolu olduğunu belirten Karamollaoğlu, "15 Temmuz süreci, geçmişten intikam alma hırsıyla kurumların ve kurumsallığın lağvedilmesinin bir ülke için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz'un, nesiller boyunca ülkeye yol gösterecek bir direniş destanı olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İktidar 15 Temmuz'da toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi, giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsedi. Bize göre 15 Temmuz ruhunu anlamak, hukukun, adaletin, liyakatin, şeffaf bir devlet yönetiminin oluşması için mücadele etmeyi gerektirir. 15 Temmuz şehitlerin ruhunu incitmemek, suçluyu suçsuzu ayırt etmek, kurunun yanında yaş da yanabilir dememektir. Biz bu ruhun gerektirdiği gibi adaletin, özgürlüklerin, demokrasinin ve şeffaf bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir Türkiye için var gücümüzle çalışmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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