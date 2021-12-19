Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar." dedi.

Karamollaoğlu, Bursa'da bir otelin konferans salonunda partisince düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli sorununun israf olduğunu savundu.

Asgari ücret zammına değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Asgari ücret yüzde 50 arttı. Muazzam bir artış. Tayyip Bey bunu diyor. 'Türkiye tarihinde daha büyük zaman verilmedi' deniliyor. Tabii 1996 yılını unutmuş herhalde. 1996 yılında ilk zam yüzde 50, arkasından 6 ay içerisinde verilen zamlarla yüzde 130'u bulan bir zam vardı. Önemli olan zamdaki miktar değil, söz konusu enflasyon karşısında mağdur durumda olan kesimlerin ücretlerinde ne kadar artış olacağı. Bu önemli. Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir, enflasyonun yükünü biraz hafifletmektir." diye konuştu.

Erken seçim beklemediğini aktaran Karamollaoğlu, "Normal şartlarda seçim önümüzdeki yılın sonundan önce olmaz diye bir kanaat var. Fakat bu gidişat da Türkiye'yi bir çıkmazın içerisine sokmuş bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu, üçüncü bir ittifakın çıkma olasılığını mümkün ancak zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü dile getirdi.

İttifakların seçim olsun olmasın her dönem gündemdeki yerini koruduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı şimdilik somutlaşmış. Cumhur İttifakı belli. Millet İttifakı'nda ise tablo biraz değişebilir. Üçüncü bir yol arayışı içerisinde olanlar da var. Şimdiden erken geliyor ama arayış, konuşmalar, görüşmeler devam edecek. Neticede ittifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar; çıkaracağı milletvekilleri itibarıyla. Bugünkü sistem öyle işliyor. Bu konular görüşülmesin demem ama benim kanaatim şimdiden kesin bir tavır sergilemek veya tavır beklemek doğru olmaz. Bu arayış devam edecek.

Türkiye'de iktidardan çok iktidar mantığının değişmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, "AK Parti şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AK Parti de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin erken olduğunu sözlerine ekledi.