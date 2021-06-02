Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Gerekli olan şey bugün Kanal İstanbul'da ısrar etmek değil, kalan İstanbul'a sahip çıkmaktır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Gerekli olan şey bugün Kanal İstanbul'da ısrar etmek değil, kalan İstanbul'a sahip çıkmaktır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de karşı karşıya kalınan tükenmişliğin giderilmesinin tek yolunun, kurulacak seçim sandıkları olacağını, orada milletin en doğru kararı vereceğini söyledi.

Salgın konusunda alınan tedbir kararlarının karşısında gerekli desteğin verilmediğini, esnaf, sanatçı, servis şoförleri ve kantinciler gibi birçok sektörde mağduriyetler yaşandığını belirten Karamollaoğlu, milletin artık kendi derdine derman olacak tedbirler beklediğini kaydetti.

Siyasetten ekonomiye, adaletten toplumsal hayata kadar her alanda normalleşme iklimine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kutuplaşmalara son verecek, adalete olan güveni yeniden tesis edecek, toplumsal hayatımızdaki yaşanan ahlaki yozlaşmaya set çekecek iklime ihtiyacımız var. İhtiyacımız özellikle inat değil, karşılıklı itimattan, hesaplaşma değil helalleşmeye, kutuplaşma değil kucaklaşmayadır. Eğer ülkemizde huzurlu bir hayat sürmek istiyorsak bunu mutlaka idrak etmek mecburiyetindeyiz. Belli kesimler sürmese bile vatandaşın buna ihtiyacı var. Bu sebepledir ki gerekli olan şey bugün Kanal İstanbul'da ısrar etmek değil, kalan İstanbul'a sahip çıkmaktır."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyalarının verdiği ikazı almak gerektiğini ifade ederek, "Bu sadece bir iddia değil, somut olarak bazı göstergeler var. Deniz salyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Kanal İstanbul yapılırsa bu yozlaşma, bu çürüme, bu bozulma çok daha hızlanacak." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
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