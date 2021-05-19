Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "Filistin'e barış gücü" gönderilmesi önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yarın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağını anımsatarak "Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yarın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağını anımsatarak "Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır. İsrail güçten anlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerin milletin geleceği olduğunu belirten Karamollaoğlu, Türkiye'de yapılan araştırmalara göre gençlerin yüzde 63'ünün yurt dışında yaşamak istediğini, yüzde 80'inin çok yetenekli olsa da referansı olmadan işe giremeyeceğini düşündüğünü aktardı.

Filistin'de yaşananların bütün dünyanın gözü önünde cereyan ettiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, "En büyük mesuliyeti ne Amerika'nın ne de Avrupa'nın omuzlarında görmüyorum. Onlar İsrail'i kendileri böyle olsun diye kurdular ama biz, İslam ülkeleri hele de Türkiye çok daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in vahşetine engel olmak için Türkiye'nin Kürecik ve İncirlik üstlerini kapatması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, İsrail'le ilişkilerin Filistin topraklarından çekilene kadar askıya alınması gerektiğini ifade etti.

Ticari, askeri ve siyasi ilişkilerinde askıya alınması gerektiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, İsrail'in vahşetini önlemek için canını yakacak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarın toplanıyor. Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır. İsrail güçten anlar." dedi.

Karamollaoğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının da araştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu