Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "Filistin'e barış gücü" gönderilmesi önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "Filistin'e barış gücü" gönderilmesi önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Filistin'e barış gücü' gönderilmesi önerisi
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yarın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağını anımsatarak "Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yarın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağını anımsatarak "Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır. İsrail güçten anlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerin milletin geleceği olduğunu belirten Karamollaoğlu, Türkiye'de yapılan araştırmalara göre gençlerin yüzde 63'ünün yurt dışında yaşamak istediğini, yüzde 80'inin çok yetenekli olsa da referansı olmadan işe giremeyeceğini düşündüğünü aktardı.

Filistin'de yaşananların bütün dünyanın gözü önünde cereyan ettiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, "En büyük mesuliyeti ne Amerika'nın ne de Avrupa'nın omuzlarında görmüyorum. Onlar İsrail'i kendileri böyle olsun diye kurdular ama biz, İslam ülkeleri hele de Türkiye çok daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in vahşetine engel olmak için Türkiye'nin Kürecik ve İncirlik üstlerini kapatması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, İsrail'le ilişkilerin Filistin topraklarından çekilene kadar askıya alınması gerektiğini ifade etti.

Ticari, askeri ve siyasi ilişkilerinde askıya alınması gerektiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, İsrail'in vahşetini önlemek için canını yakacak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarın toplanıyor. Filistin'e barış gücü gönderilmesi için hukuki bir zemin aslında var, mutlaka bununla ilgili bir karar alınmalıdır. İsrail güçten anlar." dedi.

Karamollaoğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının da araştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Son Dakika | Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in 'savaş suçlarını' soruşturması çağrısı
Son Dakika | Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in "savaş suçlarını" soruşturması çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "Filistin'e barış gücü" gönderilmesi önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:23:23. #1.11#

title