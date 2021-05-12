Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde akraba ve eş dost arasında bulunan mesafenin ramazan ayı boyunca gönül bağlarının kuvvetini hatırlattığını belirtti.

Geride bırakılan her günün, özlemlerini dindirecek günlere kendilerini biraz daha yaklaştırdığını ifade eden Karamollaoğlu, "İslam dünyası olarak işgalci İsrail'in, Kudüs ve Gazze'de masum insanları ve tüm kutsal değerlerimizi alçakça hedef alan saldırıları nedeniyle bu sene buruk bir bayram sabahına uyanacağız. Fakat her ne kadar hüzün ve sıkıntılara gark olmuş olsak da unutmayalım ki her bayram bir muştudur, yarınlara dair taze ve güçlü bir umuttur." ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen bayram sevincini ve neşesini hissetmek gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "Bütün kısıtlamaları aşan bayram sevincimizin sağlıklı, huzurlu ve güzel yarınların müjdecisi olmasını temenni ediyor, memleketimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi muhabbetlerimle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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