Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki göstererek "Bu alçakça katliama tabi tutulan kardeşlerimiz için mutlaka gereğinin yapılarak suçluların cezalandırılmasını, bu katliamı yapanların gerekli...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki göstererek "Bu alçakça katliama tabi tutulan kardeşlerimiz için mutlaka gereğinin yapılarak suçluların cezalandırılmasını, bu katliamı yapanların gerekli cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşmasına, şehit edilen vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Elbette onların acısı hepimizin yüreğini yaktı. Hunharca katledildiler. Üzüntü verici olan husus, bir çatışmada insanlar hayatlarını kaybedebilirler. Bu, bizi üzer ama infaz edilmek yani insanlığın kabul edebileceği bir şey değil. Bu alçakça katliama tabi tutulan kardeşlerimiz için mutlaka gereğinin yapılarak suçluların cezalandırılmasını, bu katliamı yapanların gerekli cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz."

Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret ederek bilgilendirmesini "güzel bir yaklaşım" olarak niteleyen Karamollaoğlu, "Buna her zaman ihtiyaç var. Dedikoduyla uğraşacağımıza yetkililerin doğrudan doğruya bizzat muhalefeti bilgilendirmeleri icap eder." dedi.

Karamollaoğlu, iktidarın genelde hiçbir hadisede kendi sorumluluğunu üstlenmeyi arzu etmediğini iddia ederek "Cumhurbaşkanı ve AK Parti ileri gelenlerinin ısrarla sanki bu operasyonu planlayan muhalefetmiş, bu başarısızlık muhalefete aitmiş, bunun arkasında muhalefet varmış gibi bir tavır sergileyerek hala muhalefeti suçlamalarını kabullenmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ekonomi verilerine değinen Karamollaoğlu, en kısa zamanda esnafın nefes almasına imkan verecek birtakım adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık