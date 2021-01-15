Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "aşı" açıklaması Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı davetinden dolayı teşekkür ederek, "Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı davetinden dolayı teşekkür ederek, "Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesinde aşı olmaya davet etti. Nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir