Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

DP Genel Başkanı Uysal, ülke meselelerini değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek Türkiye'nin yüksek gerilim hattında seyreden bir siyasi iklimi olduğuna, siyasetçilerin bu iklim içerisinde ortak değerler ve prensipler etrafında 83 milyonu bir araya getirme görevi bulunduğuna dikkati çekti.

"Ortak anlayış birlikteliğimiz var"

Türkiye'nin özellikle 16 Nisan 2017 referandumu sonrasındaki siyasi iklimde, partilerin belirli ortak paydalarda buluşma mecburiyetinin ortaya çıktığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Bu noktada geçmişte 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisiyle aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var. Ümit ederiz sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da son zamanlarda Türkiye'nin içinden geçtiği badireli sürecin kendilerini arayışlara sevk ettiğini ancak bu ziyaretin kendisini daha önce ziyaret eden Uysal'a iadeiziyaret gibi kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, "Elbette fırsat bulduğumuz zaman bir araya gelme ihtiyacımız var. Farklı kanaatlerde, farklı düşüncelerde, farklı siyasi yapıya sahip bir ortamdayız ama eğer ülkemiz bu badireden kurtulacaksa bizim ilk yapmamız icap eden iş bir araya gelip problemlerimizi müzakere edebilmek." dedi.

"Açıklanan asgari ücret rakamı kabul edilebilir değil"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 2021 için belirlenen asgari ücrete ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu rakamın yetersiz olduğu kanaatini ısrarla söyledik. Açlık sınırının altında bir rakam. Bu kabul edilebilir değil ama Sayın Bakan daha önceden söylemişti 'Türkiye'de aç insan da yok yoksul da yok.' Bundan dolayı da bu rakamları onlar makul görüyor olabilirler ama bizim kanaatimiz bunun 3 bin liranın üstünde olmasıydı. Çalışan bir insanın sadece açlık sınırı dikkate alınarak maaş almasını da makul bir yaklaşım olarak görmüyorum."

Gültekin Uysal da olumsuz buldukları rakamla ilgili değerlendirmelerini daha sonra paylaşacaklarını bildirdi.

"Çok tehlikeli bir gelişme"

Karamollaoğlu bir soru üzerine, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çok tehlikeli bir gelişme. Yani bu çok masum bir kisve altında yapılıyor. Yani ne alakası var nükleer bilmem casuslukla terörle sosyal yardımların. Türkiye sosyal yardımlar konusunda kendi milli geliri dikkate alındığında en üst derecede yoksul ülkelere yardım götüren bir ülke. Hakikaten 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' anlayışını benimsemiş bir anlayışa sahibiz ama Avrupa'nın Amerika'nın derdi bu değil. Yarın iktidarın eline bir sebeple bir sürü bahane verip bir sürü STK'yi faaliyetlerinden engelleme yoluna gidebilirler. Aslında böyle bir hedef gözetiliyor benim kanaatim. Çok tehlikeli bir gelişme, bu aynı zamanda demokrasiye müdahale anlamına gelebilir."

DP Genel Başkanı Uysal da Türkiye'de güveni zedeleyecek pek çok uygulamanın olduğunu kaydederek "Sivil toplum alanının her geçen gün koyulaşan bir rejimin olumsuz iklimi içerisinde daraldığını biliyoruz. Ümit ve temenni ederiz bu, iktidar tarafından bilinçli olarak düzenlenmemiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak