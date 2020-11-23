Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması

23.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya giden Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınayarak, "Bu durum AB'nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya giden Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınayarak, "Bu durum AB'nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinin, bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuz bir şekilde aranmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu durum AB'nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu. Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile olan ilişkilerini koruması ve sürdürmesi en doğal hakkıdır. Bölgede barış ve huzur ancak hakkaniyet ölçüsünde uygulanacak politikalarla sağlanabilir. Eğer AB de bölgede barış ve huzuru hakikaten sağlamak istiyorsa bunu Türkiye'yi yok sayarak gerçekleştiremeyeceğini idrak etmek zorundadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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