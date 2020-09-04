Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması
04.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:26

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'nin, "Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye kabul edilemez." maddesini aktaran Karamollaoğlu, bu kararlılığın Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Karamollaoğlu, değerlendirmede bulundu:

"Bugün Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir. Çünkü aziz milletimiz Sivas Kongresi'nde ortaya konan şuur ve kararlılıkla bugünlere gelmiş ve yine bu şuur ve kararlılıkla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kongrede emeği geçen Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mfö Emrah Müjde Ar Demet Akalın
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Karar Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 11:49:01. #1.15#
title