Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'nin, "Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye kabul edilemez." maddesini aktaran Karamollaoğlu, bu kararlılığın Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Karamollaoğlu, değerlendirmede bulundu:

"Bugün Sivas Kongresi'nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir. Çünkü aziz milletimiz Sivas Kongresi'nde ortaya konan şuur ve kararlılıkla bugünlere gelmiş ve yine bu şuur ve kararlılıkla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kongrede emeği geçen Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA