Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ahmet Tekdal için taziye mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için taziye mesajı paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için taziye mesajı paylaştı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." Kaynak: AA