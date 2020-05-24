Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam aleminin ve Türkiye'nin Ramazan Bayramını tebrik ederek sağlık huzur ve mutluluk diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
24.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam aleminin ve Türkiye'nin Ramazan Bayramını tebrik ederek sağlık huzur ve mutluluk diledi.

Karamollaoğlu, yayımladığı mesajda, unutulmayacak bir ramazan ayını hep birlikte geride bıraktıklarını belirtti. Ramazanda toplum sağlığı düşünülüp sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yapılan fedakarlıkların olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sağlık krizi, aramıza mesafeler koysa da gönüllerimizin beraber olmasını engelleyemedi. Bununla birlikte birbirimizin kıymetini daha iyi anlama imkanı sundu. Hoşgörü sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa yaşayıp hep birlikte bayrama ulaştık. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık huzur ve mutluluk diliyorum. Eskisinden daha yakın olabileceğimiz günler temennisiyle hayırlı bayramlar Türkiye."

Kaynak: AA

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