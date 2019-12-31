Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

31.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:42
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim. Mutluluğun, huzurun, adaletin, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA
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