Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu korona virüse yakalandı - Haberler
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu korona virüse yakalandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu korana virüse yakalandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu korana virüse yakalandı.

Saadet Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir" denildi. - ANKARA

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