Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü gidişattan memnun olmadığımız için elbette bir araya geleceğiz, farklı görüşlere sahip olan siyasilerin partilerin temsilcileri gidişatı düzeltmek için bir araya gelir." dedi.

Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, "Adil devlet ve insanca yaşam" programında, Erbakan'ın hayatının mücadeleyle geçtiğini kaydetti.

Necmettin Erbakan'ın kararlı ve cesur bir dava adamı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Erbakan'ın insanlığın huzur ve saadeti için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Erbakan'ın iyi anlaşılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, sözlerini, "Hangi politikaları uyguladı, onu anlamaya ve bilmeye ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte siyaset yaptık, hamdolsun. Maalesef Erbakan Hocamızın siyasetinden hiç nasiplenmemişler. Şimdi çıkıp, ' 28 Şubat'ta açıklama yapacağız.' diyorlar. Sanki biz, 28 Şubat'ı tasvip ediyormuşuz gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bugünkü gidişattan memnun olmadığımız için elbette bir araya geleceğiz, farklı görüşlere sahip olan siyasilerin partilerin temsilcileri, gidişatı düzeltmek için bir araya gelir. Yoksa 28 Şubat'a onay vermek için değil." diye tamamladı.