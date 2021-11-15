Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'li vatandaşlarla buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği KKTC'de halkla buluştu.

Başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinliğe, Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Millet Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, davetine icabet eden siyasi parti temsilcilerine ve diğer konuklara teşekkür etti.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması ve yürütülmesinde ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Karamollaoğlu, "Denktaş, KKTC'nin kurulmasında çok büyük rol oynadı. Kendisini her zaman rahmetle anacağız. KKTC'nin doğuşu, apayrı bir destan aslında. Buradaki katliamlara yıllarca direnmek kolay bir hadise değildi. Bunu bir hikaye, bir film senaryosu gibi düşünüyoruz ama bu bir gerçekti. Burada çocuklar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katledildi." diye konuştu.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın çok önemli bir harekat olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, yapılan müdahale sonucu Kıbrıs Türk halkına uygulanan katliamın daha ileri safhaya gitmesinin engellendiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "1983'te KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulması kararlaştırıldı, bundan dolayı Kıbrıslı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, bu kararı alanları da rahmetle yad ediyoruz. Biz, KKTC'yi bağımsız bir cumhuriyet olarak, kardeş bir devlet olarak tanıyoruz. Elbette KKTC'nin korunmasını da Türkiye'nin en önemli görevlerinden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin varlığını herkese kabul ettirmeyi bir görev olarak gördüklerini ifade eden Karamollaoğlu, bu noktada ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ve bu çabanın birkaç seneye kalmadan netice vereceğine inandığını söyledi.

Etkinlikte, milletvekilleri Töre ve Denktaş ile Millet Partisi Genel Sekreteri Yönlüer de selamlama konuşması yaptı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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