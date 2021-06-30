Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesindeki kamuda taşıt sayısının yüzde 20 azaltılması tedbirine ilişkin, "İnşallah sözlerinde dururlar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesindeki kamuda taşıt sayısının yüzde 20 azaltılması tedbirine ilişkin, "İnşallah sözlerinde dururlar. Biz bunu yeni söylemiyoruz, 18 yıldır söylüyoruz ama bu yetmez." dedi.

Karamollaoğlu, partisi genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Türkiye'de her geçen gün adalet kurumu ve adalete olan güvenin biraz daha örselendiğini savunan Karamollaoğlu, "Mafya, siyaset ve medya üçgeninde ortaya atılan iddialar, hukuksuz ve karanlık işler, güç ve suç ortaklıkları artık mide bulandırıcı bir hal almıştır. Esas endişe verici ve üzücü olan bu kadar kirli ortaklıkların ortaya saçılması karşısında kimsenin kılının kıpırdamamasıdır. Elbette yetkililerden bahsediyorum. Yönetim, adalet mekanizması bunların üzerine gitmek zorundadır." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır." açıklamasını çok anlamlı ve kıymetli gördüğünü dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "tasarruf tedbirleri" genelgesinde yer alan kamuda taşıt sayısının azaltılması konusunu değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah sözlerinde dururlar. Biz bunu yeni söylemiyoruz, 18 yıldır söylüyoruz ama bu yetmez. Bu söyledikleri, bunların bir şeyin farkına vardıklarının işareti ama yüzde 20 azaltmayla bu bitmez. Siz gitmişsiniz lüzumsuz olarak 1000 araba kiralamışsınız, yüzde 20'sini satacaksınız. 1000'ini de sat, niye sadece yüzde 20? Yeni arsa alınmayacak, çok güzel bir şey. Mevcut aldığınız arsaları da doğru değerlendirmesini bilin."

Temel Karamollaoğlu, Antalya Elmalı'daki iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili de "Adalet mekanizmasının hele de çocuklarla ilgili meselelere yaklaşırken çok daha duyarlı olmaları icap eder." değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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