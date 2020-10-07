Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu kadar zamandır harabeye döndü orası." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de fikir ve düşünce özgürlüğü ile medya üzerinde baskıların arttığını söyleyen Karamollaoğlu, son dönemde yaşanan bazı olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Adalet olmadan ülkede huzur olmayacağına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Devleti yönetenler çok dikkatli davranmak mecburiyetindedir. Ellerine verilen yetkiyi doğru kullanmak için hukuka riayet etmek zorundadır. İtirazları dinlemek mecburiyetindedir. Başka türlü adalet, hukuk, düzen ve huzur sağlanamaz." diye konuştu.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aksayan eğitim sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim yeni bir düzene oturtulmak mecburiyetindedir. İmkanı olmayan ailelerin teknik donatıma sahip kılınması gerekir. Yani tableti, bilgisayarı ve televizyonu olacak. Bunları kullanabilmek için de köylere ve evlere internet ulaştırılacak. Doğru dürüst internet ortamının sağlanamadığı yüzde 30 civarında yerleşim yeri var. Bunları tespit etmek o kadar zor değil."

KKTC'de yaşanan gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, "Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu kadar zamandır harabeye döndü orası. Ümit ederim ki Kıbrıs'taki kardeşlerimiz bu meselenin üstesinden gelirler ve bu durum sağduyulu seçimlerin yapılmasına engel olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir