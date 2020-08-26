Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
26.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:13

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." dedi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu'nun barış ve esenlik yurdu haline gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlandığını belirten Karamollaoğlu, bu zaferin Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açılmasının simgesi olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da 98. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, bu zaferle o tarihte yaşanan büyük imkansızlıklara rağmen manda ve himayeyi kabul etmeyen ve tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanlarının, Anadolu'da icra edilmeye çalışılan haçlı seferlerini göğüslerindeki imanla söndürdüğünü dile getirdi.

Gelecek nesillerin bu şuurla Milli Mücadele'yi ve Büyük Zaferi hakiki manada anlaması durumunda Türkiye'nin üzerindeki emperyalist emellerin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler ile gazileri şükran ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, tarihi olayları anarken, bir uyarı yapmayı da kendisine bir görev addettiğini vurgulayarak, "Tarihi olayları bir kutuplaştırma aracına dönüştürmek bilinmeli ki hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu tarih hepimizin tarihidir. Malazgirt de bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir. İstanbul'un fethi de bizimdir, 23 Nisan da bizimdir. Bu anlayışa ne kadar sahip çıkarsak, bu ülkede birlik beraberliği o kadar koruyabiliriz kanaatindeyim." diye konuştu.

"Sel felaketi sonrasında ortaya çıkan tablo, milleti derinden üzdü"

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan tablonun milleti derinden üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bilmeliyiz ki bu felaketler bir sonuçtur, bir şeyin başlangıcı değil. Neyin sonucu? Doğayı betona kurban etmenin sonucu. 'Şehrin silüeti bozuldu.' diyorlar. Eğer siz doğanın silüetini bozarsınız, elbette ki bu felaketlerle karşı karşıya kalırsınız. Sadece şehrin değil doğanın silüetini bozuyorsunuz. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak için 3 madde halinde önerilerimi arz etmek istiyorum. Betonlaşma zihniyetinden mutlaka ülkemiz kurtarılmalıdır. İmar izinlerinde çevre faktörü dikkate alınmalı, dere yataklarına bina yapılmasına izin verilmemelidir. HES'ler yani hidroelektrik santrallerin bu bölgede doğaya yaptığı tahribatı gidermek için gerekli tedbirler alınmalıdır."

Karamollaoğlu, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini anlatarak, Kozan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yok"

ABD'nin Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını aynı günlerde en sert şekilde kınadıklarına dikkati çeken Temel Karamollaoğlu, kimsenin Türkiye'yi bir müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı olmadığının altını çizdi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'a yönelik açıklamalarını değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte Trump'ın yazdığı hakaret dolu mektuba bile doğru dürüst bir tavır sergileyemedik. Böyle bir tavır Türkiye'yi mahcup duruma düşürür ve düşürdü de üzülerek ifade ediyorum. Şimdi bunun üzerine Türkiye'de içeride sanki kahramanlık yapmışlar gibi bir politika izliyoruz havasını oluşturmaya çalışmak akıllara ziyan. Burada iktidarın, bütün muhalefeti de kucaklayarak, 'Biz kendi içimizde birtakım problemlerimizi müzakere edebiliriz ama afedersiniz size halt etmek düşer.' demesi icap ederdi."

Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milleti, 'Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek' kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı Güncel
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? 3. Sayfa
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko
Magazin Kenan Doğulu Halit Ergenç Burak Özçivit Defne Samyeli
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 15:19:03. #1.15#
title