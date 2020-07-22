Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba Ovası'na yapılması planlanan biyokütle enerji santraline ilişkin, "Biz, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
22.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:29

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba Ovası'na yapılması planlanan biyokütle enerji santraline ilişkin, "Biz, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisinin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlandığına işaret eden Karamollaoğlu, partinin kurucu genel başkanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Karamollaoğlu, 20 Temmuz'un aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın da yıl dönümünü olduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs Barış Harekatı, ülkemizin eşsiz bir zaferi olarak tarihe geçmiştir. Harekat ile milletimiz ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları tavizsiz şekilde korunmuş, Kıbrıs'ta yaşanan katliamlar durdurulmuş, barış ve huzur tesis edilmiştir." değerlendirmesi yaptı.

Karamollaoğlu, harekatta emeği geçen Necmettin Erbakan ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve kararı destekleyen bütün siyasileri, şehit ve gazileri minnetle andı.

"Ayasofya kararı çok önemli bir adım"

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, "Bu konudaki memnuniyetimizi, mutluluğumuzu tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli bir adımdır ülkemiz için." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Ayasofya Camisi'nin açılışı sonrasında ülkenin problemlerine odaklanılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın fındık üretiminin yüzde 60-65'ini karşıladığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Fındık, bizim her zaman derdimiz. Üretimin yüzde 65'ini karşılayan bir ülke, fındık fiyatlarını belirlemede etkili olmuyor. Bunu ne anlamak ne de anlatmak mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, Çarşamba Ovası'nda kurulacak biyokütle enerji santraline de değinerek, "Fındık kabuklarının yakılması ile enerji elde edilecek. Bu santralin şu anda Çarşamba Ovası'nın göbeğine kurulması planlanıyor. Böyle bir fabrikanın kurulacağı verimsiz arazi kalmadı mı siz gidip çiftçinin ekmeğini elinden alacak bir yatırıma o ovada tevessül ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin isyanına kulak verilmesini isteyen Karamollaoğlu, "Biz, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta hayatını kaybeden Suriyeli Hamza'ya da değinen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Bizde pek gözükmeyen ırkçılık problemi, son dönemlerde ortaya çıkmaya başladı. Bugün ırkçılık problemi bütün dünyanın problemidir. Aslında bu problem Batı'nın geçmişinde zaten vardı. Ancak bizim gündemimizde olmadı. Irkçılık, bir fikir ve ideoloji değil, insanlığın ortak yaşam ve barış kültürünü tehdit eden bir mikroptur. En son örneğini acı şekilde yaşadık. Bir kadına hakaret edenleri uyardığı için 17 yaşındaki Suriyeli Hamza öldürüldü. Bizim milletimiz necip bir millettir. Birilerinin pompaladığı mülteci düşmanlığı olumsuz hadiselere yol açmaktadır."

Karamollaoğlu, Van Gölü'nden hala mülteci cesetlerinin çıkarıldığını anımsatarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 60'ı geçtiğini, bu insanların hayatlarını tehlikeye atarak memleketlerini neden terk ettiğini sorusunu herkesin düşünmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz, sosyal medyada birtakım düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz lakin ihtiyaç bahane edilerek, fikir özgürlüğünün kısıtlanmasını ve susturulmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış politikaki gelişmeler

Karamollaoğlu, hükümetin dış politikasını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Libya'daki gelişmeler bizi endişe ettiriyor. Mısır'da alınan kararı da telin ediyoruz. Libya'da meşru hükümetin yanında olma noktasında alınan kararı biz bütünüyle reddetmemiştik, ama ihtiyatlı olunması gerektiğine vurgu yapmıştık. Rusya, Fransa, ABD karşımızda. Libya'ya süratle barış gelmeli, bütünlüğünü korumalı, üzerine dışarıdan kimse tahakküm uygulayamamalı. Belli ülkelerin oradaki petrolde gözü var. Biz bunu diplomatik ilişkilerle çözmeliyiz."

Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Ayasofya Camisi'nin açılışı için kendisine davet gelip gelmediği sorusuna Karamollaoğlu, "Yok gelmedi şu ana kadar." karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme konusunda kendisinden randevu isteyip istemediği sorusu üzerine, "İstendi, bilgi verecekler." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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