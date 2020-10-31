Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, deprem bölgesinde
31.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:02
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.
Karamollaoğlu, Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda incelemede bulundu.
Arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Karamollaoğlu, yaralılara şifa, ölenlere de Allah'tan rahmet diledi.
Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra alandan ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan