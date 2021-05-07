Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, ramazan ayının başından pervasızca saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail, şimdi de Müslümanların göz bebeği ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırıyor. İslam dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilerek, tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır.

Hiç vakit kaybetmeksizin, cuma gününe, Ramazan ayına, Kudüs şehrine ve Mescid-i Aksa'ya aynı anda saldıran işgalcilere, bir an evvel hak ettikleri karşılık misliyle verilmelidir. Söylenecek sözler artık tükenmiştir, acilen somut adımlar atılmalıdır.

Tüm İslam alemine çağrıda bulunuyorum: Gün, ilk kıblemize, onurumuza, namusumuza ve izzetimize sahip çıkma günüdür. Zaman, zalimlere haddini bildirme zamanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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