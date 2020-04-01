Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan yardım kampanyası açıklaması Açıklaması
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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan yardım kampanyası açıklaması Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zor durumda olanlara uzanacak her eli ve iyilik çalışmasını kıymetli bulduklarını belirterek, "Vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz.

01.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:44
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan yardım kampanyası açıklaması Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zor durumda olanlara uzanacak her eli ve iyilik çalışmasını kıymetli bulduklarını belirterek, "Vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Herkesin birlik, beraberlik, istişare ve diyaloğa ihtiyacının olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Herkes elini taşın altına koymalı, kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerin engellenen yardım kampanyalarının siyasi hesaplaşma olarak gözükebileceğini öne süren Karamollaoğlu, "Zor durumda olan milletimize uzanacak her eli ve iyilik çalışmasını kıymetli buluyoruz ancak vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz. Hayırda yarışmak lazım, yapılanları engellemek değil." ifadesini kullandı.

Yardım kampanyalarının "siyaset üstü" olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Derhal bu yanlış adımdan vazgeçilmeli ve bütün enerji bu süreci beraber atlatmak için harcanmalıdır. İçinde bulunduğumuz bu ciddi krizde dahi ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyen siyasi hesap sahipleri bilmeli ki bu tavır hem tarih önünde hem de millet vicdanında mahkum olacaktır. Gün siyasi hesap yapılacak gün değildir."

Kaynak: AA

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