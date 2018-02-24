Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan Cumhur İttifakı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tük Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Biz Silahlı Kuvvetlerimizin bu problemin en kısa sürede üstesinden geleceğine, orada huzur ve barış ortamını sağlayıp hemen çekileceğine inanıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansı için geldiği Karabük'ün Safranbolu içesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, her ülkenin kendi sınırında, kendisini tehdit eden bir gelişmeyle karşı karşıya kaldığında oraya müdahale etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Temennilerinin harekatın süratle tamamlanması olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Tabii neye ulaşılmak isteniyorsa o konuya da ulaşmak, oradaki problemi çözmek kaydıyla. Ama şunu da biliyoruz. Maalesef bölgede hem Amerika'nın hem Rusya'nın hem Suriye hükümetinin, İran'ın ve o bölgedeki farklı grupların etkileri var. Bu oldukça sıkıntılı bir durum meydana getiriyor. Biz Silahlı Kuvvetlerimizin bu problemin en kısa sürede üstesinden geleceğine, oradan huzur ve barış ortamını sağlayıp hemen çekileceğine inanıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Tabii bu arada birçok şehit veriliyor. Şehitlere de Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti ile MHP ittifakına da değinen Karamollaoğlu, kendilerinin de tekliflerini rapor haline getirdiklerini, siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanı'na (Recep Tayyip Erdoğan) ilettiklerini kaydetti.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim talep ettiğimiz bazı hususlar belki yerine getiriliyormuş intiba var ama 'muş' diyorum çünkü temelde üzerinde durduğumuz konularda bir gelişme pek sağlanmadı. Sadece ittifak, yani kendi kimliklerini muhafaza ederek ittifak kurabiliyorlar. Bu olumlu gelişmedir esas itibarıyla. Tabii bunun da bazı iç konulara girildiğinde halledilmesi gereken konular var. Mesela biz barajın bütünüyle kaldırılmasının daha doğru olacağını, seçime giren partilerin hazineden bir yardım almalarının isabetli olacağını gündeme çeşitli vesilelerle getirmiştik, bu sefer de getirdik. Şu anda bu konuda bizim düşüncelerimiz tam olarak maalesef bu tasarıya yansımış değil. Bize bir takım bilgiler iktidar partisi tarafından iletildi. Son günlerde belki bir takım bilgiler daha gelecek. Biz Mecliste olmadığımız için görüşmelerde yer alamıyoruz. Sadece iktidarda ve muhalefette bulunan partilere kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ne kadar itibar edilir, onların takdirine kalmış bir konu."

"Seçimlerde başarılı oluruz kanaatindeyiz"

Seçim döneminde en önemli hususlardan birisinin seçim güvenliği olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Adalete güvenin tesisidir. Bu noktayı da biz geçmişte arz ettik. Olağanüstü halde seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bunun da izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şu anda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklare etmiştik. Zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partiler de aday gösterebilirler. Eğer birinci turda netice alınamazsa ikinci turda en çok oy alan kazanacak. Ama bizde şöyle bir kanaat var. Saadet Partisinin seçimde bugünkü gidişattan rahatsız olan kesimlerin hemen hemen tamamından oy alabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyel bizim düşündüğümüz gibi gerçekleşirse biz, seçimlerde başarılı oluruz kanaatindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılan çalışmalarda da Allah'ın izniyle bu sefer bu barajların bizim önümüze bir engel teşkil etmeyeceğini, mutlaka Mecliste temsil edeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz de şartları sağlayacak herkes aday olabilir"

Bir gazetecinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday gösterileceği yönünde söylemler olduğunu sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Tabii spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şu anda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne Başkanlık Divanımızda ne Genel İdare Kurulumuzda ne de il başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz. Biz sadece 100 bin imzayı, daha doğrusu 300 ile 500 bin arasında bir imzayı toparlayabilmek için komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili karar alındığında çok kısa bir zamanda bu adayı belirleyeceğiz. Biz elbette önce kendi tabanımızda bir yoklama yapacağız, onun arkasında da Türkiye sathında göstereceğimiz adayın her kesimden oy alabilecek bir aday olduğunu test edeceğiz, deneyeceğiz. İnşallah iyi bir netice alacağız, buna inanıyoruz."