Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu D-8'in 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş tarafından 1997'de kurulan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8)...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş tarafından 1997'de kurulan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütünün 23. yılını kutladı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD'de yaşananların, dünyanın yeni bir anlayışa ve düzene ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtti.

D-8'in, barışı, diyaloğu, adaleti, eşitliği, iş birliğini, insan haklarını, hürriyet ve demokrasi ilkelerini esas alarak 15 Haziran 1997'de kurulduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, İslam dünyasının bugün gelinen noktada kan ağladığını ifade etti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hem İslam dünyasının hem de insanlığın kurtuluşu, D-8 hareketinin ortaya koymuş olduğu prensiplerde yatıyor. Bu sebeple, başta ülkemize ve bütün üye ülkelere düşen görev, bu kuruluşu aktif hale getirmek ve daha etkin olmasını sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, D-8'in kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, hak ve adalet için çıkılan bu kutlu yolculuğun daha da hızlanarak büyümesini ve bütün insanlığın saadetine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA