Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Bir Zamanlar Patates İhraç Eden Bir Ülkeydik"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir zamanlar patates ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi ithalatın önünü açıyoruz. Gümrükler sıfırlanıyor. Bu olacak iş değil." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Karamollaoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Karamollaoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünü kutladı, milli şair Mehmet Akif Ersoy ile Milli Mücadele şehitleri ve gazilerini rahmetle andı.

Patates ithalatına ilişkin düzenlemeyi değerlendiren Karamollaoğlu, "Bir zamanlar patates ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi ithalatın önünü açıyoruz. Gümrükler sıfırlanıyor. Bu olacak iş değil." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik tıkanma yaşandığını, ekonomik sorunların hızla çözülmesi gereken problemlerin başında geldiğini kaydetti.

Gazetecilerin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüş sırasında minareden yükselen ezan sırasında ıslık ve düdük çalınması" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Ezana karşı bir hakaret varsa bu elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan bir hakarettir, tedbiri alınır. Ama toplantıyı tertip edenler böyle bir şey olmadığını söylüyor." dedi.

Kaynak: AA