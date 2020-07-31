Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramda mesafeye dikkat edilmesi ve maskelerin takılması gerektiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin bir il başkanımızı kaybettik, eski Bolu İl Başkanımız rahmeti rahmana kavuştu.

31.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramda mesafeye dikkat edilmesi ve maskelerin takılması gerektiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin bir il başkanımızı kaybettik, eski Bolu İl Başkanımız rahmeti rahmana kavuştu." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, salgın dolayısıyla üzüntülü olduklarını belirterek, "Rahat bir ortamda birbirimizle musafaha ederek ve kucaklaşarak bu bayramı maalesef ifa edemiyoruz. Tabii memleketimizden de bütün İslam aleminden de hacca giden kimse olmadı, sadece Suudi Arabistan'da bulunanlardan belli sayıda insanların hem tavaf yapmasına hem de Arafat'ta, Müzdelife'de bulunmalarına imkan verilmiş oldu." dedi.

Bayram boyunca vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını isteyen Karamollaoğlu, "Bu bayramda da mesafeye hakikaten dikkat etmemiz ve maskelerimizi takmamıza ihtiyaç var. Allah rahmet eylesin bir il başkanımızı kaybettik, eski Bolu İl Başkanımız rahmeti rahmana kavuştu. Tabii yakın arkadaşlarımızdan, bildiklerimizden hayatlarını kaybedenler oldu. Bütün dünyada bu salgın var ancak hamdolsun sanki Türkiye'miz diğer ülkelere kıyasla biraz daha iyi bir durumda gibi gözüküyor, böylece de devam eder, netice de inşallah kısa zamanda alınır diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği gözlendi. Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla bayram namazını eda etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA

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