Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Başkan Şahin'i ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Başkan Şahin'i ziyaret etti

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi için Bilecik'e gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

23.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:34
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Başkan Şahin'i ziyaret etti

7. Olağan Kongresi için 'e gelen Genel Başkan , Bilecik Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Genel Başkan Karamollaoğlu'nu karşılayan Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Başkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdiği Genel Başkan Karamollaoğlu'na hediye takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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