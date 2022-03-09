Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyareti eleştirerek "İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, canına kıydığı masumların hesabını vermeden, Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkilerde hiçbir şart altında normalleşme yapılamaz." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Karamollaoğlu, kadınların hak, emek ve adalet mücadelesini takdirle karşıladığını dile getirdi. Toplumun temelinin aile, ailenin orta direğinin ise kadın olduğunu belirten Karamollaoğlu, kadınların aynı zamanda anne ve çocuklarını büyütmekle mükellef olduğunu söyledi. Temel Karamollaoğlu, "Aile, toplumun çekirdeğidir. Eğer aile sağlıklı bir şekilde korunmazsa toplum dejenere olur. Bunu kimse küçümsememeli. Bazen öyle bir intiba doğuyor ki kadın hakları ve kadının korunması noktasında aileye atıfta bulunulduğunda bazıları adeta bunu kadına karşı bir tavırmış gibi anlamaya çalışıyor. Biz bunu kökten reddediyoruz. Kadının birçok vasfı var ama annelik bunların en önemlisidir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik gelişmelere de değinen Temel Karamollaoğlu, gıda sektöründe ciddi sıkıntıların yaşandığını öne sürdü.

Altı siyasi partinin oluşturduğu platformun bazı kesimlerce "hainlikle" suçlandığını belirten Karamollaoğlu, "Allah aşkına, altı partiyi hangi hainlikle suçluyorsunuz? Ellerindeki yetki ne? Sadece ikaz ediyorlar. İkazlarından ders alsalar emin olun bu ülkenin hiçbir problemi kalmaz." dedi.

"Her zaman karşısında olacağız"

Temel Karamollaoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretini de "Türkiye'de Yahudi devletinin Cumhurbaşkanı'nı bu iktidar döneminde ikinci sefer misafir ediyoruz. Mesele, İsrail Cumhurbaşkanı değil, İsrail Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesidir. 14 yıl geçti aradan. Meclis'te tekrar alkışlatacaklar. Eğer İsrail ile ilişkilerimiz normalleşiyorsa bilin ki Filistin ile muamelelerimiz normalleşmekten uzaklaşıyor demektir." şeklinde değerlendirdi.

İsrail zulmünün Filistin'de her geçen gün arttığını söyleyen Temel Karamollaoğlu, "İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeden, canına kıydığı masumların hesabını vermeden, Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan, İsrail ile ilişkilerde hiçbir şart altında normalleşme yapılamaz. Biz bu tavra hiçbir zaman rıza göstermeyeceğiz ve her zaman bunun karşısında olacağız." şeklinde konuştu.