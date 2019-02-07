Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Aday Tanıtım Toplantısına Katılacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin düzenlediği programa katılmak üzere cumartesi günü Edirne'ye gelecek.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat Cumartesi günü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 19.30'da aday tanıtım toplantılarının gerçekleşeceğini belirtti.

Toplantıya partilerinin Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun da katılacağını ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Belediye yönetim anlayışının temelini katılımcı, şeffaf ve liyakate dayanan bir perspektif oluşturmaktadır. Biz, birlikte yönetmenin erdemli bir çaba olduğuna inanan bir hareketiz. Güven toplumunu inşa etmenin en temel belirleyicisi yönetime duyulan güvendir. Bir şehirde yönetime güven duyulmuyorsa ilişkilere de bu güvensizliğin yansıması kaçınılmazdır. Bu sebeple yönetim anlayışını 'güven' kavramının üzerine oturtan bir belediyecilik anlayışını hakim kılmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultudaki adaylarımızı Genel Başkanımız Karamollaoğlu'nun katılımıyla tanıtacağız. Cumartesi gerçekleşecek aday tanıtım toplantısına tüm halkımız davetlidir."

Kaynak: AA