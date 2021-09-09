Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Edirne İl Kongresi'ne katılacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Edirne 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Edirne 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

İl Başkanı Sinan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, il kongresi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kongrenin Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşeceğini aktaran Tekin, partilileri ve Edirnelileri kongreye davet etti.

Kongrelerin önemli olduğunu dile getiren Tekin, "Günü birlik kararlarla, rüzgara göre, plan ve program olmadan ülke yönetilemez. Dün beyaz denilene bugün siyah denilirse işin içinden çıkılamaz. Hamasetle siyaset olmaz. Unutmayalım ki, dünyada hakimiyet kurmak isteyen Siyonist zihniyet var. Siyonizm'in karşısında durmak 'Milli Şuur' gerektirir. Azim gerektirir. Ülke çapında gerçekleştirdiğimiz kongreler sıkıntılara çare olacak reçetelerin açıklandığı platformlardır. Milli Görüş'ün yeniden iktidarını müjdelemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar