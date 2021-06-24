Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisince düzenlenen "İşçi Kongresi"nde konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vergi mevzuatından dolayı çalışanların yılbaşında eline geçen aylık ücretin yıl sonunda düştüğünü belirterek, asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vergi mevzuatından dolayı çalışanların yılbaşında eline geçen aylık ücretin yıl sonunda düştüğünü belirterek, asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi düzenlediği "İşçi Kongresi"nde konuştu.

Partinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, asgari ücretle çalışanların aldıkları maaşlar ile işsizliğe dikkati çeken Karamollaoğlu, işsizliğin yüksek seviyede olması nedeniyle çalışanların kendilerine verilen ücrete ve şartlara razı olma mecburiyetinde kaldığını söyledi.

Karamollaoğlu, çalışanların aldıkları maaşla ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmeleri ve işsizlere de yeni iş imkanları sağlanması gerektiğini belirterek, bunun tek yolunun, üretime dönük yatırımların artırılması, yeni tesisler ve fabrikaların kurulması, çalışanlara da kendi geçimini karşılayacak bir ücret verilmesi olduğunu kaydetti.

Programa Türkiye'nin çeşitli illerinden çevrim içi bağlanan işçilerin sorunlarını dinleyen Karamollaoğlu, dile getirilen önemli sorunlardan birinin, asgari ücretlilerden alınan gelir vergisi olduğuna dikkati çekti.

Karamollaoğlu, "Vergi mevzuatından dolayı yılbaşında aldığınız elinize geçen ücret yıl sonunda düşüyor. Çünkü vergiler sizi bir üst sınıfa taşımış oluyor. Burada bir mantık yok, bunun mutlaka düzeltilmesi icap eder. Yani siz yılbaşında aldığınız ücreti yıl sonunda da alabilmelisiniz." diye konuştu.

Hiç bir çalışana, açlık sınırının altında ücret verilmemesi gerektiğini ifade eden Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılsın, sizin ücretlerinizde müthiş bir artış meydana gelir. Bu, aynı zamanda işveren için de önemlidir. Çünkü o vergiyi ödüyor ama o verginin ne kendisine ne de çalışana bir faydası yok. Kalktığı zaman devlet sadece bir fedakarlıkta bulunuyor ama bugünkü devlet giderleri dikkate alındığında bunun ağırlığı çok büyük değil. En kolay atılacak adımlardan birisi budur diyorum."

Temel Karamollaoğlu, "İşçi Kongresi"nde çalışanların gündeme getirdiği sorunlar ile çözüm önerilerini rapor haline getirerek, yayımlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı