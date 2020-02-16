Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi"ne katıldı

16.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:42

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizi bazen tenkit ediyorlar, 'Bu arkadaşlarla beraberdiniz, niye her şeye itiraz ediyorsunuz?' diye. Bizim her şeye itiraz etmek gibi bir derdimiz yok. Bu arkadaşlarımız iyi bir şey yaptığı zaman 'Hay Allah razı olsun' diyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, il ve ilçelerde kongre çalışmalarına İstanbul'dan başlayarak hız verdiklerini söyledi.

İstanbul'un önemine işaret eden Karamollaoğlu, gelecek seçimlere kadar istikrarlı bir şekilde hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Karamollaoğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile başlayan Milli Görüş çizgisinin bugün de her bireye en ince ayrıntısına kadar anlatılması gerektiğine işaret etti.

İktidarda ve muhalefette bulunan siyasetçilere seslenen Karamollaoğlu, "Biz bir bütünüz, hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Neden bir arada yaşayamıyoruz? Bir araya gelip oturup dertleri görüşürsek o zaman çözüm kendiliğinden ortaya çıkar, emin olun. Ama birbirimize güveneceğiz, saygı ve sevgi duyacağız, düşmanlaştırmayacağız." dedi.

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi bazen tenkit ediyorlar, 'Bu arkadaşlarla beraberdiniz, niye her şeye itiraz ediyorsunuz?' diye. Bizim her şeye itiraz etmek gibi bir derdimiz yok. Bu arkadaşlarımız iyi bir şey yaptığı zaman 'Hay Allah razı olsun' diyoruz. Başörtüsü problemi vardı, çözdüler. İmam Hatip Okullarının önünü açtılar, devlet dairelerinde başörtülüleri de işe alabiliyorlar, yeri geldi sıkıştılar gittiler Amerika'nın Patriotlarına karşı Rusya'dan S-400'leri aldılar, alternatif bir imkan çıktı diye 'Hay Allah razı olsun' dedik. Biz, doğruya doğru, eğriye de eğri deriz. Derdimiz iktidarda bulunanları yıpratmak değil, derdimiz iktidarda bulunanların doğru karar almalarını sağlamaktır ve bu ikisinin arasında dağlar kadar fark vardır."

Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesine de değinerek, "(Kanal İstanbul) Türkiye'ye hangi faydayı sağlayacak, kaç kişi iş bulacak, milli gelirimize hangi katkı sağlanacak, Türkiye nasıl zenginleşecek? Oradaki rant sahiplerini diyorsan, onlar deveyi hamuduyla yutar, götürürler. Biz, ülkemizin problemlerini biliyoruz ve ülkemizin problemlerine çözüm arıyoruz ve bu çözümü de hep birlikte yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

"Ailenin gücü devam etmeli"

Konuşmasında ailenin önemine işaret eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Allah muhafaza etsin çeşitli sebeplerden dolayı İstanbul Sözleşmesi'nin getirmiş olduğu bazı sıkıntılar, aileyi tahrip etme istikametinde birtakım adımların atılmasına vesile oluyor. Cemiyet, ailenin üzerine inşa edilir ve bir cemiyet-aile bir kadın ve bir erkekten meydana gelir. Putin bile aynı şeyi tekrarlıyor, dikkat edin dünyada Batı bambaşka bir havaya girdi, hiç tahmin etmediğimiz komünist bir ülkenin başkanı olan Putin, 'Bir aile, bir kadın ve erkekten meydana gelir ve diğerlerini de kabul etmem.' dedi. Ailenin, bu havasının ve gücünün devam etmesine ihtiyaç var. Ailenin orta direği kadındır. Cennet, annelerin ayakları altındadır, şu anda bütün mesele ailenin bir ferdi olarak kadının annelik ve eşlik vasfını dışarıda tutmak istiyorlar, biz bunlara itibar edemeyiz. Onun için hanım kardeşlerimizin ve gençlerimizin çok daha büyük bir gayretle çalışmaya ihtiyaçları var. Şunu bilelim, geleceğimizi ve bu ülkeyi gençler inşa edecek ve bu fikirleri onlar benimseyecek. Kadrolarımızdaki tecrübe, bilgi ve beceriyi gençlerin heyecanıyla hedefe ulaştırırız ve gençleri de aynı bilgilerle donatmak mecburiyetindeyiz."

Emre Ustaosmanoğlu'nun Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı seçildiği kongreye, Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim, eski Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı İlker Çiftçi, partililer, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Atatürkçü Düşünce Derneği, İYİ Parti ve CHP'den temsilciler katıldı.

Konuşmaların ardından Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Teşkilatı Hanımlar Komisyonu üyeleri, Temel Karamollaoğlu'na çiçek takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA