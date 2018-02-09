Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanına Uyum Yasalarıyla İlgili Yaptığımız...
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 21. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanına Uyum Yasalarıyla İlgili Yaptığımız...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanına uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanına uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik. Son gelişmelerle ilgili olarak fikir teatisinde bulunduk"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından çıkışta açıklama yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et