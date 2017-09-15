Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Eğer bunu basit bir hadise olarak görür, bu hadisenin neden meydana geldiğini, bundan sonra tekrar etmemesi için neler yapılması icap ettiğini oturup düşünemezsek, düşünmezsek emin olun yarın çok geç olur." dedi.



Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda konuştu.



Toplumun ayrışması mümkün olmayan günlerde bile ayrıştığını ifade eden Karamollaoğlu, bir defin esnasında meydana gelen hadiselerin herkesi şok ettiğini söyledi.



İktidardan, muhalefetten ve yetkili makamlardan tepkiler geldiğine işaret eden Karamollaoğlu, tepkinin güzel olduğunu ama bu hadiselerin düne kadar meydana gelmediğini belirtti. Karamollaoğlu, "Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi nedir diye sorulduğunda, hiç çekinmeden ve tereddüt etmeden 'kutuplaşma' dedik. Bunu 'laf olsun' diye söylemedik. Kutuplaşma şu anda Türkiye'nin en ciddi problemi." diye konuştu.



"Gelin görün ki; bu toplumda liderlik pozisyonunda bulunan insanlar başta iktidar partisi olmak üzere toplumu germeyi kendi siyasi menfaatleri için faydalı görüyorlar." ifadesini kullanan Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Bu toplum kendi içinde bölünürse, birtakım fikir ve kanaat ayrılıklarından dolayı birbirlerine hasım hale gelirse, Allah muhafaza etsin biz başımıza gelecek bir felakete karşı tedbir alamayız, yek vücut direnemeyiz. Yazık olur. Bir yaşlı kadın defnedilecek. Mensup olduğu siyasi partinin başkanı, genel başkanı ve sözcüsü tasvip etmediği bir gruba bağlı olduğu için belli bir grup insan gidecek, mezarlığı basacak ve onun arkasından da tepkiler gelecek. Eğer bunu basit bir hadise olarak görür, bu hadisenin neden meydana geldiğini, bundan sonra tekrar etmemesi için neler yapılması icap ettiğini oturup düşünemezsek, düşünmezsek emin olun yarın çok geç olur."