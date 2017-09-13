Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA (silahlı insansız hava aracı) açıklamasına ilişkin, "Hükümetin süratle Mecliste iktidardan ve muhalefetten meydana gelen bir komisyon oluşturarak bunu yerinde tespit etmesi mümkün. Bir yanlış yapılmışsa neden yanlış yapıldığı ortaya çıkarılır, yanlışlık yoksa da bütün kamuoyunu teskin edici bir açıklama yapılır." dedi.



Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelede adaletten taviz verilmemesi, hissiyatla hareket edilmemesi gerektiğini ifade etti.



Darbe girişiminde bulunan yapının kendisini korumak için iftira niteliği taşıyan ve başkalarını zan altında bırakacak birtakım söylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Ama adaleti burada da rafa kaldırırsanız maalesef bunu düzeltemezsiniz." dedi.



CHP'li Tanrıkulu'nun SİHA açıklamasında yer alan iddialara da değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Burada iki ayrı husus var. Bir hükümeti suçlama, iki SİHA'ların kullanılmasına karşı bir hava oluşturma. Böyle bir iddia sadece 'yalandı' diye hemen gözardı edilmemeli. SİHA'ların kullanılması aslında daha fazla kayba fırsat vermemek için yeri geldiği zaman bir zaruret. Sahada, arazide hareket eden güvenlik güçlerinin emniyetini sağlamak için önemli. Bir yerde bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlış ille de SİHA'lardan meydana gelmez. Yanlış karar verenlerden, yanlış tespitte bulunanlardan meydana gelir. Böyle bir hadise varsa bunu abartıp, davul zurnayla belli bir istikamete sevketmektense hükümetin süratle Mecliste iktidardan ve muhalefetten meydana gelen bir komisyon oluşturarak, bunu yerinde tespit etmesi mümkün. Bu komisyon kurulur, gidilir ve araştırılır. Bir yanlış yapılmışsa neden yanlış yapıldığı ortaya çıkarılır. Eğer yanlışlık yoksa da bütün kamuoyunu teskin edici bir açıklama yapılır. Biz iktidarı da muhalefeti de sorumlu davranmaya davet ediyoruz."



Karamollaoğlu, "ABD'deki davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği" iddialarına ilişkin olarak da şunları söyledi:



"ABD'de birdenbire bizim bir bakanımız hakkında dava açıldı. Türkiye'de yapılan yanlışlıkların hepsinin karşısındayız. Yolsuzluğun da israfın da hukuksuzluğun da karşısındayız. Ama bunu biz kendi içimizde çözmek istiyoruz. ABD kendi kendisine bir karar alarak bizi töhmet altında sokmak cesaretini göstermemelidir. Türkiye'de de bunun gündeme gelmemesi için adalet yerini mutlaka bulmalıdır."