Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten "tarımda bölgesel planlama" önerisi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, stratejik bir alan olan tarımın çok ciddi planlama, takip ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İriş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarıma elverişli arazileriyle ülkede yaşayanların ihtiyaçlarının yanı sıra ihracata önemli katkı sunacak bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Tarım ile toprağın et ile tırnak gibi ayrılmaz olduğunu belirten İriş, "Tarım deyince akla hemen toprak gelir. Ülkemizde tarım toprakları hoyratça heder ediliyor ve betonlaşıyoruz. Büyük bir kayıp yaşıyoruz. Tarıma elverişli arazilerimizde işlenme oranı sürekli düşüyor. 2002'de 26 milyon hektar olan kullanılan tarım arazilerimiz, bugün 23 milyon hektara maalesef düşmüş durumda. Bu büyük bir kayıptır." dedi.

İriş, İmar faaliyetlerinde planlama ve kontrole ihtiyaç olduğunu, tarım arazilerinin korunması için tedbirlerin güncellenmesi gerektiğini savundu.

Tarımda çok ciddi planlama yapılması gerektiğini ifade eden İriş, "Tarımda ülkemizin ihtiyaçları ve potansiyelleri göz önüne alınarak bölgesel planlamalar yapılması lazım. Planlamaların ardından üreticimiz buna göre yönlendirilmeli. Üretim ile tüketim arasında bir denge kurmamız lazım. Böylece bazı seneler yokluğunu çektiğimiz, bazı senelerde de heder ettiğimiz ürünler dert olmaktan çıkar." diye konuştu.

İriş, tarımsal verimin artırılması için aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayileşme ve kentleşmeyle kırsalda yaşayan nüfusun azaldığını belirten İriş, "Köyde kalan son insanlarımızın da varlıklarını devam ettirebilmeleri ve günün şartlarına uygun üretim yapabilmeleri için aile işletme modelini güncellenmesi lazım. Aile işletmeleri tüm ülkemizi ilgilendiriyor." dedi.

İriş, lisanslı depoculuk sisteminin de geliştirilmesiyle hububatta kötü depolamadan kaynaklanan zayiatın en aza indirilebileceğini belirtti.

İriş, damızlık yetiştiriciliğinin hayvancılığın can damarı olduğunu söyledi.

Damızlık yetiştiremeyen ülkelerin hayvancılıkta dışa bağımlı olacağının altını çizen İriş, şöyle konuştu:

"Bölgelerin iklim ve doğa yapılarına uygun ıslah edilmiş hayvan çeşitliliği iyi yönetilirse Türkiye'nin hayvan ve et ihtiyacı kalmaz. Bunları işleyerek, katma değerli ürünler haline getirerek ihraç edebiliriz. Tarımsal üretimde de hayvansal üretimde de Türkiye muazzam bir imkana sahiptir. Bu potansiyel günün şartlarına göre kullanılıp takip edilirse Türkiye bu konuda zirveye çıkar.

Hangi sektörde olursa olsun bir takım mazeretler makul karşılanabilir. Ama tarımda tabii afetler ve ağır kuraklık hariç hiçbir mazeret geçerli olamaz. Çünkü bu konuda beşeri zaaflardan, ilgi yetersizliğinden ve pek çok konudan meydana gelen arızalar ve maruzatların bedeli çok ağır olur. Gün gelir paranız olsa da buğday alamazsınız, vermezler. Bunun için çiftçilerimizin sıkıntılarıyla daha yakından ilgilenmemiz gerekiyor."

İriş, faizden kaynaklı olumsuz etkilerden kurtulmak için kökten bir ekonomik düzen değişikliğine ihtiyaç olduğunu savundu.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya ile il ve merkez ilçe yöneticileri de katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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