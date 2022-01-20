Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin kapasitesi ve imkanlarıyla çok daha müreffeh ve adil bir ortamda yaşayabileceğine inandıklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin kapasitesi ve imkanlarıyla çok daha müreffeh ve adil bir ortamda yaşayabileceğine inandıklarını belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı İriş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, acısıyla tatlısıyla bir yılında daha tamamlandığını söyledi.

Dünyada hızlı bir teknolojik gelişim yaşandığını ifade eden İriş, buna hazırlık yapmayanların değer kaybedeceğini vurguladı.

Gelişimleri iyi algılamanın geleceği yakalamanın anahtarı olduğuna işaret eden İriş, "Çevremizde, dünyamızda neler olduğunu algılamadan ülkemizdeki ve yakın çevremizdeki olayları kavramakta zorluk çekeriz. Doğru, isabetli kararlar veremeyiz." dedi.

İktidarın politikalarını eleştiren İriş, Türkiye'nin yönetiminde son 20 yıldır aynı kadroların yer aldığını belirtti.

Eleştirdikleri kadar iyi şeyler yapıldığında alkışlamayı bildiklerini "kuru kuruya" muhalefet anlayışında olmadıklarını vurgulayan İriş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 20 yıldır aynı kadrolar yönetimde. 20 sene içerisinde eksiğiyle gediğiyle, iyisiyle kötüsüyle birçok işler yapıldı. Saadet Partisi olarak kuru muhalefet yapmıyoruz iyi işleri de destekliyoruz, alkışlıyoruz.

Ama Saadet Partisi olarak şunu söylüyoruz, insanlarımızın şu an içinde bulunduğu durumdan, bu ortamlardan çok daha iyi şartlara layık olduğunu ve bu iyi şartların ülkemizde sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Bu sadece ham bir hayal değil, basit bir arzu değildir. Türkiye'nin kapasitesi ve imkanlarıyla bugünkü ortamdan çok daha müreffeh ve adil bir ortamda yaşayabileceğimize inanıyoruz."

Toplantıya, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.