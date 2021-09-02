Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz"

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, eğitimin temelinin ailede başladığını bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, eğitimin temelinin ailede başladığını bildirdi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de 25 milyona yakın öğrencinin ders başı yapmaya hazırlandığını belirten İriş, salgın nedeniyle iki yıldır yüz yüze eğitimin kısıtlı şekilde yapıldığını, el birliğiyle uyum sorununun aşılacağına inandığını söyledi.

Eğitimin aileden başladığını belirten İriş, sosyal çevre, medya ve okulun da başarılı nesillerin yetişmesinde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ailenin, toplumun çekirdeğini oluşturduğunu dile getiren İriş, şunları kaydetti:

"Eğer bu çekirdek sağlam olursa, aynı vücudun hücreleri gibi sağlam olursa o toplum sağlıklı olur. Ailenin sağlıklı olmaması, zayıf olması, bir vizyon sahibi olamaması sorun olur. Ailenin sağlığı, huzuru, iyi geçimi çok önemli. Çocuk ailede gördüğünü işler. Önce anneden daha sonra babadan gördüğünü yapar. Aile yuvalarında evlatlarımıza doğruluğu, dürüstlüğü, azmi ve çalışkanlığı öğretmeliyiz. Tembellik, bencillik, yalancılık ve bunun gibi olumsuzluklardan korumalıyız. Aile çocuğunu güzel ahlaklı bir insan olarak yetiştirirse görevini yapmış olur. Ülkemize en hayırlı hizmeti yapmış olur."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: 'Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz'
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: 'Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz'
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: 'Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz'
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: 'Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Muslera Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:50:17. #1.16#

title