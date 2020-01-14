Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Dünyamızda 35-40 yerde savaş, işgal, kan ve gözyaşı...

14.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:32

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Bugün dünyamızda 35-40 yerde savaş, işgal, kan ve gözyaşı vardır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İriş, dünya genelinde huzursuzlukların yaşandığını dile getirerek, başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaşların sürdüğünü ve milyonlarca insanın zorluk içinde yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Kaba kuvveti ön plana çıkaran ülkelerin dünyaya zarar verdiğini belirten İriş, şöyle devam etti:

"Bugün dünyamız bir asırdan fazla süredir, kaba kuvveti, menfaati, hak sebebi sayan bir dünya görüşünün etkisi altındadır. Geçen yüzyılın başlarında iki büyük dünya savaşı yaşanmış, yüz milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir. Aradan geçen bunca zamana rağmen çatışmaların ardı arkası kesilmemiştir. Bugün dünyamızda 35-40 yerde savaş, işgal, kan ve gözyaşı vardır. Hepimiz biliyoruz ki hiçbir olay kendiliğinden olmaz. Meydana gelen her olayın perde arkasında projeyi yapan, kendi menfaatleri istikametinde yöneten güçler vardır."

İriş, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini de savunarak ekonomik ve siyasal sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Türkiye'nin 2002 yılında beri AK Parti hükümetleri tarafından yönetildiğini dile getiren İriş, "Halkımızın refahına katkı yapan her iş için teşekkür ederiz.

Ancak bunların yanında söylenmesi gereken önemli konuları da halkımızla paylaşmanın milli ve vicdani bir görev olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

İriş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 19 Ocak Pazar günü yapılacak Saadet Partisi Edirne İl Kongresi'ne katılacağını kaydetti.

Kaynak: AA