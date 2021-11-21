Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Balıkesir'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Haberler
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Balıkesir'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Politika
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Balıkesir'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "Toplum olarak, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, hiç olmadığı kadar kardeşlik iklimine ihtiyacımız var." dedi.

BALIKESİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "Toplum olarak, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, hiç olmadığı kadar kardeşlik iklimine ihtiyacımız var." dedi.

Arıkan, Balıkesir'in Manyas ilçesinde partisinin teşkilat binasının açılışı ve 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Arıkan, Saadet Partisi olarak daima gayret içinde olacaklarını söyledi.

Arıkan, "Toplum olarak, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, hiç olmadığı kadar kardeşlik iklimine ihtiyacımız var. Hiç olmadığı kadar birbirimizi anlamak için gayret göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi için ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz gayret göstereceklerdir." ifadesini kullandı.

Eren Bayrakoğlu'nun yeniden Manyas İlçe Başkanlığına seçildiği kongrede, siyasi partilerin ilçe başkanları ile partililer hazır bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Balıkesir'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Balıkesir'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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