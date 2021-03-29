Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, partisinin İzmir İl Teşkilatı Divan Toplantısına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, parti olarak bozuk sisteme entegre olan bir iktidar olmak istemediklerini, bozuk sistemi düzeltme noktasında çalışma yapacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, parti olarak bozuk sisteme entegre olan bir iktidar olmak istemediklerini, bozuk sistemi düzeltme noktasında çalışma yapacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Arıkan, Hakemler Derneği Konferans Salonunda düzenlenen İzmir Teşkilatı Divan Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Saadet Partisi'nin değiştiği ve çizgisinden çıktığı eleştirilerine değinen Arıkan, ilk günkü duruşla yollarına devam etmeye gayret ettiklerini bildirdi.

Milli Görüş'ün tarihi boyunca tüm iktidar ortaklıklarında ve belediye yönetimlerinde temel ilke ve prensiplerden taviz vermediğini kaydeden Arıkan, "Biz 1969 yılında da önce ahlak ve maneviyat diyorduk, bugün de. 1969 yılında 'ülkenin kalkınması ancak ve ancak üretimle olur' diyorduk. Bugün yine aynı şeyleri söylüyoruz. Biz 1969 yılında AB gibi birliklerin kapısında kul köle olmak yerine Türkiye'nin oyun kurucu olacağı birliktelikleri kurup dünyada söz sahibi olmamız gerektiğini söylüyorduk. Bugün aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinin partilerle değil düzenle olduğunu, bozuk sistemin değişmesi gerektiğini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Bozuk tezgahtan doğru bir mal çıkmaz. Eğer tezgah düzeltilmeyecek olursa tezgah başında kim olursa olsun çıkacak olan mal bozuk olacaktır. İktidara gelmek istiyoruz ama maksadımız o süslü koltuklarda bir takım yerlere emirler vermek, rant kapıları sunmak değil. İktidara geldiğimizde de bozuk sisteme entegre olmak yerine bozuk sistemi düzeltme noktasında çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

Divan toplantısına İl Başkanı Mustafa Erduran, yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı