Saadet Partisi Erciş İlçe Başkanı Yağar güven tazeledi
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Saadet Partisi Erciş İlçe Başkanı Yağar güven tazeledi

Saadet Partisi Erciş İlçe Başkanı Yağar güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saadet Partisi Erciş İlçe Başkanı Nevzat Yağar, yapılan seçimle güven tazeledi.

Saadet Partisi Erciş İlçe Başkanı Nevzat Yağar, yapılan seçimle güven tazeledi.

Pandemi nedeniyle sadece kongre delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını M. Necip Yavuzer yaptı. Açılış ve yoklamanın ardından bir konuşma yapan İl Başkanı Özay İlhan, "Yeniden ülkemizin her alanda ayağa kalkması için tarımdan sanayiye kalkınma hamlesi başlatılmalıdır" dedi.

İlçe Başkanı Nevzat Yağar ise Erciş tarihinde yapılan en büyük hizmetin şeker fabrikası olduğunu belirterek, "Erciş'e hizmet edecek olan milli görüş kadrolarıdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan seçimin ardından Nevzat Yağar yeniden başkan seçildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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