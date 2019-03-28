Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul: "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir."

Kaynak: AA