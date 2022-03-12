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Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen programda Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen programda Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verildi.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda sinevizyon gösterisi sunuldu, kadınlara çiçek hediye edildi.

Partinin kadın kolları tarafından bilim, girişimcilik, iyilik, spor, anne ve gazetecilik dallarında seçilen kadınlara plaket verildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, burada yaptığı konuşmada, nifak ve şer odaklarının insanlar arasına fitneler soktuğunu söyledi.

İnsanların birbirlerini sevmesi ve anlayış göstermesi gerektiğini belirten İriş, "Ama bunların hepsini elimizin tersiyle iteceğiz, sahip olduğumuz medeniyet değerlerimizi günlük hayatımızla buluşturacağız. Ayrıştırıcı değil birleştirici, yargılayıcı değil bağışlayıcı, korkutucu değil müjdeleyici bir tavırla komşuluklarımızı, arkadaşlıklarımızı geliştireceğiz." dedi.

Programda Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş ve plaket alan kadınlar da bir konuşma yaptı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Girişimcilik, Edirne, Sp, Güncel, Haberler

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