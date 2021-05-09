Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Ramazan ayının başından beri, pervasızca saldırılar gerçekleştirdiğini, şimdi de Müslümanların göz bebeği ve ilk kıbleleri Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırdığını belirtti.

Tüm İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin'de 70 yıldır İsrail zulmü devam etmektedir. İnsani normlara karşı her türlü davranış hala sürüyor. Ama iki milyarlık İslam alemi dahil tüm insanlık bu zulmü seyrediyor. Artık buna 'Hadi ordan' demenin zamanı geldi de geçiyor bile. İslam dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilerek, tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır. Hiç vakit kaybetmeksizin, cuma gününe, Ramazan ayına, Kudüs şehrine ve Mescid-i Aksa'ya aynı anda saldıran işgalcilere, bir an evvel hak ettikleri karşılık verilmelidir. Söylenecek sözler artık tükenmiştir, acilen somut adımlar atılmalıdır. Tüm İslam alemine çağrıda bulunuyoruz, gün, ilk kıblemize, onurumuza, namusumuza ve izzetimize sahip çıkma günüdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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