Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran'dan su tasarrufu çağrısı
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran'dan su tasarrufu çağrısı

29.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:50
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran'dan su tasarrufu çağrısı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 2021 yılının "su tasarrufu yılı" ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 2021 yılının "su tasarrufu yılı" ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşandığını belirtti.

Gelecek için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"2021 yılı 'su tasarrufu yılı' ilan edilmelidir. Yaşamın kaynağında ve her anında su var. Gelecek için suyu idareli, tasarruflu kullanmalıyız. Unutmayalım ki her işin başı eğitimdir. Bu konuda evlerimizde ve okullarımızda tüm toplum hayatında suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusu anlatılmalıdır.

Vaktinde alınmayan tedbirler acı sonuçlar doğurur. Suyun yokluğu hiç bir şeye benzemez. Su yoksa ne yaparız? Evlerimizde kısa süreli su kesintileri bile hayatı ne zor hale getiriyor. Diğer taraftan suyun önemli bir kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Tarımda suyun kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Harcanan su miktarına göre sınırlı fayda elde edilen vahşi sulamaya izin verilmemelidir. Damla sulama yaygınlaştırılmalıdır. Diğer taraftan da suyu barajlardan evimize taşıyan şehir şebekelerinde yüzde 50 oranında kayıp olduğu ifade ediliyor. Buna ülke çapında çözüm bulunmalıdır. Edirne'de alt yapı çalışmasıyla bu kayıp kaçak en aza indirileceğinden faydalı bir adım atılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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