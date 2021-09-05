Saadet Partisi Edirne'de 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor
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Saadet Partisi Edirne'de 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor

Saadet Partisi Edirne'de 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Recep İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kongre için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Kongreye tek liste ve tek aday gireceklerini ifade eden İriş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yarım asrı aşkın bir zamandır 'Milli görüş' çizgisinde siyaset yapan beşinci parti olarak Saadet Partimizin 7. Olağan Kongresine tek aday ve tek liste ile gireceğiz. Adayımız, uzun yıllardır teşkilatlarımızın çeşitli kademelerinde hizmet vermiş genç kardeşimiz, Av. Sinan Tekin'dir. Genci, yaşlı el ele vererek güçlü bir kadro oluşturduk. Şunu unutmayalım ki gençlerde enerji, olgunlarda ise tecrübe hakimdir. Bu ikisi birleşince de ortaya güzel, iyi ve faydalı hizmetler çıkar."

İriş, Edirne'de Saadet Partisine yeni üye kaydı yaptıranlara kongrede rozetlerinin takılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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Saadet Partisi Edirne'de 7. Olağan Kongresine hazırlanıyor - Haberler
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