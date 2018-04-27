Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayını 1 Mayıs'ta Açıklayacak
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, "Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki nihai kararı, 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir programla aziz milletimizle paylaşılacaktır.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, "Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki nihai kararı, 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir programla aziz milletimizle paylaşılacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com