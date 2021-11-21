Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 10 gün önce Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider arasındaki zirveye dair çok sayıda iddia ortaya atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na Cumhur İttifakı'na katılmaları yönünde davette bulunup bulunmadıkları ise büyük merak konusu olmuştu. Saadet partisi, Cumhur İttifakına mı katılacak? sorusu gündem oldu.

SAADET PARTİSİ, CUMHUR İTTİFAKINA MI KATILACAK?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 gün önce Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem olan ziyarette kendisine Cumhur İttifakı'na katılma teklifinde bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, "Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz. Böyle bir sistemde yer alamayız" yanıtını verdiğini belirtti.

"DENETLENMEYEN BİR BAŞKANLIK SİSTEMİNE DESTEK VEREMEYİZ"

Konuya ilişkin Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin sorularına yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iddiaları doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiğini ve "Biz beraber olmalıyız" dediğini aktaran Karamollaoğlu, teklifi "Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil" sözleriyle reddettiklerini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını AK Parti MKYK toplantısında anlatmıştı. Karamollaoğlu'nun 50+1 konusu dışında yaptığı açıklamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ve iade-i ziyaret planından vazgeçtiğini ifade eden Erdoğan'a yanıt gecikmemişti. Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" ifadesini kullanmıştı.

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